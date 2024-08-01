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Радулов о «Локомотиве»: «Надеюсь, что достигнем поставленной цели – Кубка Гагарина. В прошлом году не хватило совсем чуть-чуть»

«В прошлом году «Локомотив» играл в финале, где не хватило совсем чуть-чуть.  Надеюсь, что достигнем поставленной цели – Кубка Гагарина.

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