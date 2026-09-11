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Венгрия потребовала от ЕС компенсацию за отказ от российской нефти и газа

Венгрия потребовала от ЕС компенсацию за отказ от российской нефти и газа

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт планирует добиться от Европейского союза включения в новый семилетний бюджет компенсационных выплат странам сообщества за отказ от поставок энергоносителей из России.

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