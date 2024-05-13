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Петербургский дневник

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Вирусолог из Бельгии заявил, что возможная новая глобальная пандемия может угрожать вакцинированным людям

Вирусолог из Бельгии заявил, что возможная новая глобальная пандемия может угрожать вакцинированным людям

Больницы будут переполнены из-за нового потока больных Глава кафедры экологической санитарии Гентского университета Бельгии вирусолог Герт Ванден Босше выразил опасения относительно возможности новой глобальной пандемии, которая, по его мнению, может привести к большому числу смертей среди людей, привитых от COVID-19, сообщает «Царьград».

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