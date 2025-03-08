В Ленинградской области, строится абсолютно новый город — Усть-Луга. Он рассчитан на 60 000 человек.
Мы живём не зная страны...
Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
Это ты туфта.
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21 час.
Александр Зиборов
ЧТО СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ?.. + Свой первый миллиард киловатт-часов выработала ПАТЭС «Академик Ломоносов - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция… + Завершён основной этап модернизации производственных мощностей на заводе «Барнаултрансмаш»; также в Барнауле модернизирован завод тяжёлых колёсных дисков… + Запущены новые производственные линии на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. + Открыт завод по выпуску полуприцепов в Ульяновской области. + Начато производство беспилотников в Ивановской области. + Налажено деревообрабатывающее производство в Кургане. + Вступили в строй действующих цех механообработки комплектующих для электропоездов и тепловозов и крупный комбикормовый завод в Рязани. + Сдан в эксплуатацию новый птицеводческий корпус и запущено производство сыра в Башкирии. + Заработал крупнейший в стране молочный комплекс в Волгоградской области. + В Глазове (Удмуртия) началось строительство технопарка, на территории которого расположится первое в России крупнотоннажное производство полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. Такие используются в электромоторах и генераторах, аппаратах МРТ, в составе современной техники и различных сепараторов… - https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43650952995/Svoya-Grenlandiya-Rossiya-vozrozhdayet-Magnitnyiy-proekt-SSSR?utm_referrer=mirtesen.ru
Своя Гренландия. Россия возрождает Магнитный проект СССР
Неспешный разговор - МирТесен
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15 час.
Игорь Кузнецов
Россия просто вынуждена вкладываться в строительство грузового порта в Усть-Луге. именно потому, что одурманенные русофобией балтийские республики не хотят зарабатывать на транзите. Ну и пусть "кормятся" за счёт "подачек" из ЕС.
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5 час.
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