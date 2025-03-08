Мы живём не зная страны...

Александр Зиборов

ЧТО СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ?.. + Свой первый миллиард киловатт-часов выработала ПАТЭС «Академик Ломоносов - единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция… + Завершён основной этап модернизации производственных мощностей на заводе «Барнаултрансмаш»; также в Барнауле модернизирован завод тяжёлых колёсных дисков… + Запущены новые производственные линии на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. + Открыт завод по выпуску полуприцепов в Ульяновской области. + Начато производство беспилотников в Ивановской области. + Налажено деревообрабатывающее производство в Кургане. + Вступили в строй действующих цех механообработки комплектующих для электропоездов и тепловозов и крупный комбикормовый завод в Рязани. + Сдан в эксплуатацию новый птицеводческий корпус и запущено производство сыра в Башкирии. + Заработал крупнейший в стране молочный комплекс в Волгоградской области. + В Глазове (Удмуртия) началось строительство технопарка, на территории которого расположится первое в России крупнотоннажное производство полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. Такие используются в электромоторах и генераторах, аппаратах МРТ, в составе современной техники и различных сепараторов… - https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43650952995/Svoya-Grenlandiya-Rossiya-vozrozhdayet-Magnitnyiy-proekt-SSSR?utm_referrer=mirtesen.ru