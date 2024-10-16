Константин Бондаренко: Математика по-украински: готовы предложить недры в обмен на базы НАТО

Коротко о «Плане Победы», представленном в Верховной Раде, и о «математике». По сути Западу предлагается сделка: вы предоставляете доступ к военным ресурсам и средства для ведения войны, разрешаете бить ракетами дальнего радиуса действия по территории России, а мы соглашаемся отдать вам недра Украины, предоставить территорию под базы НАТО и заменим своими бойцами американский контингент в Европе.