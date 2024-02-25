Рожденные в СССР. Кто пытается нажиться на воспоминаниях пенсионеров?

Сергей, как-то не впечатляет ваш комментарий, без смысла, без конкретики, вообще не совсем понятно для кого и для чего вами написанный...

Александр Симаков

Ты ципсошник или пондос? Судя по орфографии - ципсошник, судя по твоим комментариям в ленте - пиндос... Ты в свои 87 лет ещё гоняешь на велосипеде? Ну прям как Байден... Где тот воркшоп, на котором ты измазался в битуме, в каком штате? Ты полисмену за типпинг-чаевые спасибо сказал?