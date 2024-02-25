Во времена СССР я был молод, здоров и легко мог выстоять пятичасовую очередь за сахарным песком. А теперь что? Три человека в кассу «Перекрестка», и я уже ору: «Девушка, позовите второго кассира!!!»У платформы Дзен иногда странные алгоритмы.
Рожденные в СССР. Кто пытается нажиться на воспоминаниях пенсионеров?
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Людмила Фирстова
Сергей, как-то не впечатляет ваш комментарий, без смысла, без конкретики, вообще не совсем понятно для кого и для чего вами написанный...
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3 час.
Александр Симаков
Ты ципсошник или пондос? Судя по орфографии - ципсошник, судя по твоим комментариям в ленте - пиндос... Ты в свои 87 лет ещё гоняешь на велосипеде? Ну прям как Байден... Где тот воркшоп, на котором ты измазался в битуме, в каком штате? Ты полисмену за типпинг-чаевые спасибо сказал?
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3 час.
Лиза
Вчера переключала телевизор и попала на канал Ностальгия, а там Горбачев выступает, аж жутко стало....
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2 час.
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