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Истребители Су-30СМ уничтожили морские цели ВСУ над акваторией Черного моря

Истребители Су-30СМ уничтожили морские цели ВСУ над акваторией Черного моря

Летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота уничтожили морские цели украинских боевиков в ходе выполнения боевой задачи над акваторией Черного моря.

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АИ
Андрей Ильин
Алло, аФФтор! Какие морские цели НАД акваторией Черного моря?
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