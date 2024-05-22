Истребители Су-30СМ уничтожили морские цели ВСУ над акваторией Черного моря

Летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота уничтожили морские цели украинских боевиков в ходе выполнения боевой задачи над акваторией Черного моря.
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