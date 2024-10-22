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Загадочный просчёт президента Обамы – Голос Мордора

Загадочный просчёт президента Обамы – Голос Мордора

Наверное, это прозвучит неким парадоксом, но сейчас уже очевидно, что самым большим провалом внешней политики США стали не войны в Ираке и Афганистане, не «арабская весна» и нынешний ближневосточный кризис, а украинский Майдан 2014 года.

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