Минфин отклонил налоговые стимулы для повышения капитализации рынка

Замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме сообщил об отсутствии поддержки для новых налоговых мер, направленных на повышение капитализации фондового рынка России.
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