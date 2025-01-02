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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия, которая переносит PS Classics для PS Plus, занялась созданием прототипа эмул...

Студия, которая переносит PS Classics для PS Plus, занялась созданием прототипа эмул...

Студия, которая переносит PS Classics для PS Plus, занялась созданием прототипа эмулятора PS3 для SonyПользователи обнаружили интересную информацию в дорожной карте Implicit Conversions – студии, которая портирует для Sony классические игры с PS1, PS2 и PSP для PS Plus на PS5.

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