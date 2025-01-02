Студия, которая переносит PS Classics для PS Plus, занялась созданием прототипа эмул...

Студия, которая переносит PS Classics для PS Plus, занялась созданием прототипа эмулятора PS3 для SonyПользователи обнаружили интересную информацию в дорожной карте Implicit Conversions – студии, которая портирует для Sony классические игры с PS1, PS2 и PSP для PS Plus на PS5.
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