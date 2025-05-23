Vercel представляет модель ИИ, оптимизированную для веб-разработки

Команда, стоящая за V0 от Vercel, платформой для создания веб-сайтов на основе искусственного интеллекта, разработала модель искусственного интеллекта, которая, как она утверждает, лучше справляется с некоторыми задачами по созданию веб-сайтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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