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Осужденный за взятку бывший вице-губернатор Белгородской области погиб на СВО

Осужденный за взятку бывший вице-губернатор Белгородской области погиб на СВО

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне проведения военной операции, пишет «Фонарь» со ссылкой на его близких.

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