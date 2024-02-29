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Синоптики рассказали о погоде на 29 февраля

Синоптики рассказали о погоде на 29 февраля

До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 29 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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