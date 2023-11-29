Уход за замиокулькасом в осенне-зимний период: две важные подкормки

Чтобы рост замиокулькаса оставался активным даже в осенне-зимний период времени, необходимо давать растению дополнительные питательные вещества, которые будут стимулировать образование новых клубней и, соответственно, рост новых побегов и листочков.
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