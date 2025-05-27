В Роскачестве рассказали, что грозит за приготовление шашлыка на балконе

В России действуют строгие правила, которые определяют, в каких местах разрешено жарить шашлык. Так, согласно законодательству, чтобы приготовить шашлык в городе на открытом огне, мангал необходимо устанавливать только в специально отведённых для этого местах, рассказали RT в Роскачестве.