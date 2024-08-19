В Симферополе создадут проект по развитию «Неаполя Скифского»

До конца будет представлена концепция достопримечательности Телеканал «Крым 24» сообщил, что глава региона Сергей Аксенов объявил о намерении создать масштабный проект по развитию Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский».
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