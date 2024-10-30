Кремль опровергает закулисные контакты с Киевом. Комментарий Георгия Бовта

Слухи о закулисных контактах между Москвой и Киевом появились в прессе летом. И сейчас стороны точно не пойдут на переговоры, не убедившись, что эти попытки не будут бессмысленными изначально, считает политолог.
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