Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Экс-подполковник США: Присоединение Гренландии к США подорвет связь с Европой Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии