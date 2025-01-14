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Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Экс-подполковник США: Присоединение Гренландии к США подорвет связь с Европой Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.

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