Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Экс-подполковник США: Присоединение Гренландии к США подорвет связь с Европой Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.