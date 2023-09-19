Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

В Бабушкинском районе Москвы почти завершено строительство детско-взрослой поликлиники Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о развитии социальной инфраструктуры столицы, включая новые объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы.
В Бабушкинском районе Москвы почти завершено строительство детско-взрослой поликлиники Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о развитии социальной инфраструктуры столицы, включая новые объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы.
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