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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

В Бабушкинском районе Москвы почти завершено строительство детско-взрослой поликлиники Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о развитии социальной инфраструктуры столицы, включая новые объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы.

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