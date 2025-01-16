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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина о матче с Путинцевой в третьем круге Australian Open: «Слова тут излишни. Просто нужно включать игру и смотреть»

Касаткина о матче с Путинцевой в третьем круге Australian Open: «Слова тут излишни. Просто нужно включать игру и смотреть»

Она обыграла Яфань Ван 6:2, 6:0 и вышла Юлию Путинцеву. «Матч был достаточно сложным – счет на табло, если честно, не отражает сути игры.

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