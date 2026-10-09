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Кабмин упростил получение выплат за утраченное или поврежденное при ЧС жилье

Кабмин упростил получение выплат за утраченное или поврежденное при ЧС жилье

Россияне смогут оформлять через МФЦ по принципу «одного окна» выплаты за жилье, утраченное или поврежденное в результате чрезвычайных ситуаций и терактов.

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