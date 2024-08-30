Гид по стилю от Александра Рогова: «Крокус Сити Молл» приглашает на мастер-класс звездного стилиста

7 сентября в «Крокус Сити Молле» состоится мастер-класс известного стилиста. Предоставлено организаторами мероприятияГостей ждет увлекательная программа: Александр проведет разбор главных трендов осени, чтобы каждый смог составить свой безупречный гардероб к новому сезону.
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