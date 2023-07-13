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Проклинавший Россию олимпийский чемпион Бубка ведёт бизнес в Крыму

Проклинавший Россию олимпийский чемпион Бубка ведёт бизнес в Крыму

© PRAVDA KOMSOMOLSKAYA RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Оказалось, Россию олимпийский чемпион с Украины Сергей Бубка проклинает исключительно для публичных комментариев.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А пидорасы чиновники спят?
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11 час.
Надежда
Этот губка боб, видимо, решил, что если зеленый коксобарон мечтает ловить рапаны в Крыму, то почему бы ему не подзаработать до приезда, якобы, президента-торгаша, продавшего своим хозяевам страну вместе с людьми...)
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11 час.
Юрий Рязанов
Свободная страна , всю мерзость собирает, видно бабки большую роль играют !
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9 час.

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