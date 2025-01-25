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Семилетнего школьника из Подмосковья наградили за поддержку бойцов СВО

Семилетнего школьника из Подмосковья наградили за поддержку бойцов СВО

Военнослужащие отметили трогательную поддержку первоклассника из Московской областиПервоклассника из Московской области наградили за трогательную поддержку русских бойцов, которые участвуют в зоне специальной военной операции на Украине.

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