Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 123 подписчика

Восемь фиктивных контрактов и один условный срок: как Россия борется с бумажной легализацией мигрантов

Восемь фиктивных контрактов и один условный срок: как Россия борется с бумажной легализацией мигрантов

В Нефтеюганске вынесен приговор по делу, которое наглядно демонстрирует одну из самых распространенных и одновременно трудноуловимых лазеек в законодательстве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Н
Александр Н

Это лишний раз доказывает, что проблема такой разрушающей страну миграционной политики в нас самих, кто продается за деньги, и в беззубых действиях наших правоохранительных органов.