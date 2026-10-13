Восемь фиктивных контрактов и один условный срок: как Россия борется с бумажной легализацией мигрантов

В Нефтеюганске вынесен приговор по делу, которое наглядно демонстрирует одну из самых распространенных и одновременно трудноуловимых лазеек в законодательстве.
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Это лишний раз доказывает, что проблема такой разрушающей страну миграционной политики в нас самих, кто продается за деньги, и в беззубых действиях наших правоохранительных органов.
20 лет без права переписки, в Сибирь на лесоповал!
А эу суку и ей подобных повесить в техоря что бы другим таким же повадно не было
вот еще один пример как местные сами легализуют,привечают и ,как кричат ,,патриоты России", занимаются замещением местных жителей на приезжих
Вот из-за таких тварей в России и будут жить "ценнейшие "специалисты по кайфу со своими родственниками не принося ни копейки налогов в бюджет и только сидя на дотациях государства
А чего возмущаться такими малыми сроками для этой суки продажной? Это не решит проблемы с нелегальной миграцией, если для них нараспашку открыты все границы.