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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мансилья набрал 9 очков в Fantasy РПЛ против «Зенита». У него 1+1 в победном матче

Мансилья набрал 9 очков в Fantasy РПЛ против «Зенита». У него 1+1 в победном матче

В 10-м туре РПЛ аргентинец ассистировал Дмитрию Воробьеву на первый гол оренбуржцев, а также забил третий мяч команды – «Оренбург» победил 3:1.

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