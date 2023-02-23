Угроза для США: как признание РФ независимости народных республик Донбасса стало вызовом Западу

22 февраля исполнилась годовщина признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а еще через два дня, 24 февраля — годовщина начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
22 февраля исполнилась годовщина признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а еще через два дня, 24 февраля — годовщина начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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