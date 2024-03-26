Манник творожный «По-царски» с цукатами. Даже и не подумаешь, что это — просто манник.

Если в манник добавить пачку творога, то он получится поистине царским! И хотя обычный манник — тоже очень вкусная и популярная выпечка, все же с творожным ему не сравниться! Получается что-то вроде очень мягкого, очень сочного кекса.
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