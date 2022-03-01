Званый ужин на высшем уровне

Понадобилось мне тут зайти в кондитерский отдел за любимым тортиком. А там очередь — просто кошмар! Стоящая возле кассира девушка громогласно вещала, что она, мол, позвала к себе в гости аж шесть человек и хочет, чтобы всё было на высшем уровне.