Минюст расширил перечень иностранных агентов. В него включены певица Наоко (Диана Логинова) – лидер и вокалистка петербургской уличной группы "Стоптайм", ее муж и гитарист той же группы Александр Орлов, а также движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань".