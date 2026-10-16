Минюст расширил перечень иностранных агентов. В него включены певица Наоко (Диана Логинова) – лидер и вокалистка петербургской уличной группы "Стоптайм", ее муж и гитарист той же группы Александр Орлов, а также движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань".
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