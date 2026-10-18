С 1 сентября 2027 года российских школьников 10-11 классов будут обучать технологиям искусственного интеллекта (ИИ), чтобы применять их в учебных и жизненных ситуациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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