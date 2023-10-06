Цзинлю и Яньцин в свежем трейлере путешествия тысячи звезд Honkai: Star Rail Компан...

Цзинлю и Яньцин в свежем трейлере путешествия тысячи звезд Honkai: Star RailКомпания HoYoverse в преддверии появления в Honkai: Star Rail Цзинлю опубликовала новый трейлер путешествия тысячи звезд: “Военная доктрина Облачных Рыцарей: Меч”Читать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.