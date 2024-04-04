В Пскове арестован фигурант дела о ввозе с Украины икон со взрывчаткой

Всего было найдено 27 закамуфлированных в иконы СВУ.фото: nac.gov.ru--> Фигуранту дела, ввозившему с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах, предъявили обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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