Органист из Испании Даниэль Сальвадор получил российское гражданство по убеждениям. Концертную деятельность в России он предпочел работе в Европе и не жалеет о выборе, подчеркивая, что жизнь в Испании становится всё хуже.
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