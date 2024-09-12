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«Россия — страна-ковчег, она берет всё лучшее и сохраняет»

«Россия — страна-ковчег, она берет всё лучшее и сохраняет»

Органист из Испании Даниэль Сальвадор получил российское гражданство по убеждениям. Концертную деятельность в России он предпочел работе в Европе и не жалеет о выборе, подчеркивая, что жизнь в Испании становится всё хуже.

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