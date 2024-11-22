WSJ: американский инвестор Стивен Линч хочет купить «Северный поток — 2»

По словам газеты, владение газопроводом будет рычагом давления в возможных мирных переговорах с Россией и отвечает долгосрочным интересам США, поэтому оно выгодно Линчу и Трампу, которого Линч поддерживает Один из спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа инвестор Стивен Линч хочет выкупить взорванный «Северный поток — 2».