WSJ: американский инвестор Стивен Линч хочет купить «Северный поток — 2»

По словам газеты, владение газопроводом будет рычагом давления в возможных мирных переговорах с Россией и отвечает долгосрочным интересам США, поэтому оно выгодно Линчу и Трампу, которого Линч поддерживает Один из спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа инвестор Стивен Линч хочет выкупить взорванный «Северный поток — 2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)