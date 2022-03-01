"Избавляются от хлама?": что происходит в популярном районе Владивостока, гадают люди

"Избавляются от хлама?": что происходит в популярном районе Владивостока, гадают люди

Жители Владивостока активно обсуждают ситуацию, которая происходит в популярном районе города. Так, по просьбам жильцов, начался снос незаконных гаражей на Толстого.

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