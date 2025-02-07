Сотрудники поздравили учебный центр Академии искреннего сервиса с 10-летним юбилеем и поделились историями успешной карьеры

В организации проходят подготовку все работники центров госуслуг Москвы7 февраля 2025 года Учебному центру Академии искреннего сервиса исполняется 10 лет.
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