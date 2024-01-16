Гибридные кроссоверы AITO будут продаваться в России официально

Бывшее российское представительство Mercedes-Benz (АО «МБ Рус»), ныне принадлежащее дилерской группе «Автодом», подписало дистрибьюторское соглашение с компанией SERES Group, получив эксклюзивные права на поставки в РФ автомобилей бренда AITO.
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