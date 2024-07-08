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Сунак сформировал "теневой" кабинет министров после поражения на выборах

Сунак сформировал "теневой" кабинет министров после поражения на выборах

TASS/AP/David Cliff Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак сформировал свой "теневой" кабинет министром, в котором некоторые министры вернулись к тем должностям, которые занимали в правительстве до парламентских выборов, передает Reuters.

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