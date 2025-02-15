Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Влад Владимиров

Таких "хамелеонов" надо переправлять на Украину... Ведь неизвестно в какой момент они опять затеют свой "кульбит"... Пусть лучше среди своих всегда кучкуются подобные дебилы... В подобном возрасте их там уже, увы, ничто не изменит...(((