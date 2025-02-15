Царьград Защищал мигрантов, а теперь - "тройное сальто назад": Неожиданный финт депутата Фёдорова объяснили русские © Pavel Kashaev/Globallookpress Последнее заявление депутата Евгения Фёдорова о мигрантах объяснили русские блогеры.
Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот
Комментарии
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Влад Владимиров
Таких "хамелеонов" надо переправлять на Украину... Ведь неизвестно в какой момент они опять затеют свой "кульбит"... Пусть лучше среди своих всегда кучкуются подобные дебилы... В подобном возрасте их там уже, увы, ничто не изменит...(((
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