Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Можно сказать, что сказки, а, если подумать, то возможно  и правда, мы ведь  очень мало знаем о возможностях человече...Последний президе...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Поживём, посмотрим, куда придут, там и останутсяСМИ рассказали о ...
  • Игорь Романов
    Бардовское движение в России, как и финансовые потоки, подмяли под себя "чужие", они же и стреляли в наших бойцов в 1...Ветерану СВО не р...

Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Позорно сдох мигрантофил Фёдоров и родился суперпатриот

Царьград Защищал мигрантов, а теперь - "тройное сальто назад": Неожиданный финт депутата Фёдорова объяснили русские © Pavel Kashaev/Globallookpress Последнее заявление депутата Евгения Фёдорова о мигрантах объяснили русские блогеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Таких &quot;хамелеонов&quot; надо переправлять на Украину... Ведь неизвестно в какой момент они  опять затеют свой &quot;кульбит&quot;... Пусть лучше среди своих всегда кучкуются подобные дебилы... В подобном  возрасте их там уже, увы, ничто не изменит...(((
Ответить
22 час.
наверх