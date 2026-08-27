В США снова грозят «адскими санкциями», которые станут «кувалдой» против России

В американском Конгрессе снова достают с полки инструмент, который там называют «кувалдой». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь приехал в Киев и пообещал: уже в сентябре Палата представителей может одобрить законопроект о масштабных санкциях против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии