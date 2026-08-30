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Средняя заработная плата в Москве

Средняя заработная плата в Москве

Москва является не только столицей Российской Федерации, но и мегаполисом мирового масштаба, который справедливо называют одним из самых дорогих городов.

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