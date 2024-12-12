Пашинян заявил о невозможности отказа от границ советских времен

W

Walery

Суверенитет и границы необходимо обеспечивать и зачастую - силой! Сегодня такое Время! Армения сегодня способная это себе гарантировать? При том что Союза уже давно нет и России эта вредоносная Армения уже нафиг не нужна. Пашинянские армяне жгли российский Флаг... такое не прощается!!!