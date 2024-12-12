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Пашинян заявил о невозможности отказа от границ советских времен

Пашинян заявил о невозможности отказа от границ советских времен

Он назвал это отказом от государственности.фото: t.me/arm_gov--> window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.

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Комментарии
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W
Walery
Суверенитет и границы необходимо обеспечивать и зачастую - силой! Сегодня такое Время!  Армения сегодня способная это себе гарантировать?  При том что Союза уже давно нет и России эта вредоносная Армения уже нафиг не нужна. Пашинянские армяне жгли российский Флаг... такое не прощается!!!
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22 час.
саша пупкин
Л Логика))))
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21 час.
саша пупкин
Т.е. они считают СССР тюрьмой народов и оккупантом, но при этом требуют границы права и т.д. как при СССР))))
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21 час.

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