В Шуе при пожаре погиб 93-летний мужчина

Пожар в Шуе унес жизнь 93-летнего хозяина дома, огнем уничтожено 48 квадратных метров помещений. Основной версией называют короткое замыкание.
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