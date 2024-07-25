Путин проведет совещание по развитию новых регионов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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