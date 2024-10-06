Расширение программы «Активное долголетие»: новые возможности для российских пенсионеров Ольга ВайленкоС 1 октября в России вступают в силу важные изменения, направленные на улучшение качества жизни пенсионеров.
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