Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает

ООН, 9 мая – РИА Новости. В июле истекает срок действия меморандума "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта, его дальнейшую судьбу "еще предстоит определить", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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