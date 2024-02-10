На Amazon подали в суд за навязывание покупки дорогих товаров

На крупнейший в мире маркетплейс Amazon подали в суд за нарушение закона о правах потребителей США. Коллективный иск к торговой онлайн-площадке предъявили недовольные покупатели, утверждающие, что алгоритмы Amazon намеренно скрывали от них дешевые товары и тем самым подталкивали их к покупке более дорогих вариантов.