На Amazon подали в суд за навязывание покупки дорогих товаров

На крупнейший в мире маркетплейс Amazon подали в суд за нарушение закона о правах потребителей США. Коллективный иск к торговой онлайн-площадке предъявили недовольные покупатели, утверждающие, что алгоритмы Amazon намеренно скрывали от них дешевые товары и тем самым подталкивали их к покупке более дорогих вариантов.
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