Вот зачем детей в школе в СССР заставляли прыгать через козла - вы поразитесь, узнав правду

Многим, кто помнит школьные годы во времена СССР, знакомо, что на уроках физической культуры учащимся предлагались сложные испытания.
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