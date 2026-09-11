Как высокая ключевая ставка разрушает российскую экономику. Хуже инфляции

Экономист Делягин: завышенная ключевая ставка делает кредит запретительно дорогимРамиль Ситдиков/РИА Новости В 2026 году величина ключевой ставки медленно снижается после пикового значения в 21% в 2023-2024 годах.
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